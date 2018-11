Jadwal Siaran Langsung Semifinal Liga 2 TV One Hari Ini, Persita vs SP, Kalteng Putra vs PSS Sleman

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung semifinal Liga 2 2018 di TV One dan live streaming YouTube antara Persita Tangerang vs Semen Padang dan Kalteng Putra vs PSS Sleman akan mulai berlangsung hari ini Minggu (25/11/2018).

Jadwal pertandingan semifinal Liga 2 2018 disiarkan langsung dan live streaming TVOne dan live streaming YouTube Liga 2 Match.

Laga Persita Tangerang vs Semen Padang dijadwalkan disiarkan langsung dan live streaming TV One dab Usee TV mulai pukul 15.30 WIB.

Sementara laga Kalteng Putra vs PSS Sleman dijadwalkan disiarkan langsung Usee TV dan live streaming YouTube Liga 2 Match mulai pukul 15.15 WIB.

Semifinal Liga 2 2018 yang memperebutkan jatah tiga tiket promosi ke Liga 1 2018 akan berlangsung dengan sistem kandang tandang.

Baca: Live Streaming RCTI dan Jadwal Indonesia vs Filipina di Piala AFF 2018, Laga Pelipur Lara

Empat tim yang lolos ke semifinal Liga 2 2018 kali ini dari tiga pulau yang berbeda berhasil memastikan diri lolos ke babak semifinal Liga 2 2018 dengan koleksi poin sama.

Keempat tim tersebut ialah Semen Padang, Kalteng Putra, PSS Sleman, dan Persita Tangerang.

Semen Padang merupakan wakil Pulau Sumatra yang lolos ke babak semifinal sebagai juara Grup A delapan besar Liga 2 2018.

Kalteng Putra adalah wakil Pulau Kalimantan yang menemani Semen Padang sebagai runner-up Grup A.

Uniknya, keempat tim ini lolos dari fase grup dengan sama-sama mengantongi 10 poin.