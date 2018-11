Link Live Streaming Persita Tangerang vs Semen Padang via Live TV One Semifinal Liga 2 2018

Jadwal Semifinal Liga 2 2018 Kalteng Putra vs PSS Sleman dan Semen Padang vs Persita

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung dan live streaming Persita Tangerang vs Semen Padang via live streaming TV One dalam leg pertama Liga 2 2018'>semifinal Liga 2 2018 antara Minggu (25/11/2018) sore ini lewat tautan berikut :

Live Streaming Persita Tangerang vs Semen Padang

Live streaming Persita Tangerang vs Semen Padang lewat live streaming TV One dalam leg pertama Liga 2 2018'>semifinal Liga 2 2018 dijadwalkan dimulai pukul 15.30 WIB.

Sebagai juara Grup A semifinal Liga 2 2018, Semen Padang akan lebih dulu bertamu ke kandang Persita Tangerang, di Stadion Utama Sport Center yang merupakan runner up Grup B.

Baca: Jelang Timnas Indonesia Vs Filipina Piala AFF 2018, Gawang Timnas Thailand Tertawakan Rumput SUGBK

Baca: Link Live Streaming Kalteng Putra vs PSS Sleman via YouTube Liga 2 Match - Usee TV Leg 1 Semifinal

Baca: Link Live Streaming Indosiar - Live Streaming PSM Makassar vs Bali United Liga 1 2018 Hari Ini

Baca: Link Live Streaming RCTI Timnas Indonesia Vs Filipina Piala AFF 2018, Bima Sakti Ingin Kemenangan

Persita sudah pasti mengincar kemenangan guna memuluskan langkah mereka ke Liga 1 tahun depan.

Anak asuh Wiganda Saputra ini harus memanfaatkan keuntungan mereka sebagai tuan rumah, puluhan ribu supporter Persita jelas akan menjadi pemantik semangat Persita untuk bisa memberikan kemenangan bagi para supporternya.

Persita masih tidak akan diperkuat oleh Ledi Utomo dan Tamsil Sijaya yang masih cidera.

Di kubu tim tamu, Semen Padang dalam motivasi tinggi jelang lawatan mereka ke markas Persita.

Sebelumnya Semen Padang harus berjuang hingga detik-detik akhir pertandingan kontra Kalteng Putra di Babak 8 Besar untuk bisa lolos ke semifinal.

Semen Padang tentu akan setidaknya mencuri gol yang akan menjadi bekal mereka ketika menjalani pertandingan di kandang mereka di Stadion Haji Agus Salim, Rabu (28/11/18).