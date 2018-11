VIDEO- Live Streaming Bournemouth vs Arsenal via beIN Sports & Vidio.com Bisa Diakses Pakai Cara Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Video cara live streaming Bournemouth vs Arsenal di Liga Inggris pekan 13. Saksikan siaran langsung dan live streaming Bournemouth vs Arsenal di Liga Inggris pekan 13 via beIN Sports 1 dan Vidio.com malam ini, Minggu (25/11/2018) pukul 20.30 Wib.

Laga Bournemouth vs Arsenal disiarkan langsung dan live streaming beIN Sport 1. Live Streaming Bournemouth vs Arsenal juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar) atau via Live streaming Vidio.com melalui channel premier (promo).

Live streaming Bournemouth vs Arsenal juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports. Link vidio.com dan beinsports.com ada di bagian akhir berita.

Untuk pertandingan malam nanti, Arsenal berusaha untuk mengakhiri tiga pertandingan tanpa kemenangan di Liga Premier Inggris.

Meskipun 16 penampilan terakhir mereka di berbagai kompetisi tak terkalahkan, tetapi mereka justru tertahan di Liga.

Tiga pertandingan terakhir di Liga Inggris, skuat asuhan Unai Emery itu selalu berhasil ditahan oleh musuh-musuhnya, yakni Crystal Palace, Liverpool, dan terakhir Wolves.

Dilansir dari Evening Standard melalui TribunJogja.com, Arsenal harus waspada saat melawan Bournemouth malam nanti

Bournemouth hanya selisih empat poin di belakang Arsenal, yang kini telah mengumpulkan 24 angka.

Terlebih lagi, saat ini Eddie Howe Cherries kembali ke performa terbaiknya.

Arsenal juga harus meningkatkan kewaspadaannya, mengingat banyaknya pemain yang sedang cedera.