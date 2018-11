Live Streaming Indosiar - Susunan Pemain PSM Makassar vs Bali United Liga 1 2018, Link Vidio.com

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sesaat lagi, live streaming PSM Makassar vs Bali United via live streaming Indosiar Minggu (25/11/2018) tersaji. Susunan pemain PSM vs Bali United sudah dirilis.

Siaran langsung dan live streaming PSM Makassar vs Bali United juga bisa diakses live streaming Vidio.com dijadwalkan dimulai pukul 15.30 WIB dari Stadion Andi Mattalatta Makassar.

Link live streaming Indosiar PSM vs Bali United dapat diakses melalui tautan yang ada di bagian akhir berita.

Bagi tuan rumah PSM Makassar, laga melawan Bali United nanti menjadi ujian tak mudah untuk dapat kembali merebut puncak klasemen Liga 1 2018.

Persija Jakarta mengambil alih pucuk klasemen sementara Liga 1 2018 setelah semalam memang 3-2 dari Sriwijaya FC.

Persija ke puncak dengan mengumpul 56 poin. Sementara PSM Makassar 54 poin.

Jika mampu melewati hadangan Bali United, maka ada untuk meraih gelar juara Liga 1 2017 dipastikan bakal terhaga bagi Juku Eja.

Satu pekerjaan tak mudah PSM jelang laga lawan Bali United adalah sektor lini belakang.

Empat laga terakhir, gawang Juku Eja sudah kebobolan 10 gol.

“Kami harus mampu menghentikan gol demi gol yang terus bersarang ke gawang kami jika ingin tampil sebagai juara,” kata pelatih PSM, Robert Rene Albert dilansir Bpost Online dari laman resmi Liga 1 2018.