Live Streaming SCTV! Live Streaming Atletico Madrid vs Barcelona Liga Spanyol Dini Hari ini

Atletico Madrid vs Barcelona Liga Spanyol Live SCTV

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung SCTV Atletico Madrid vs Barcelona di Liga Spanyol, Minggu (25/11/2018) pukul 02.30 Wib.

Atletico Madrid vs Barcelona disiarkan langsung (live) SCTV, Beinsport, dan K-Vision. Live Streaming Atletico Madrid vs Barcelona juga dapat ditonton via Vidio.com dan beinsports.com (berbayar).

Live streaming Atletico Madrid vs Barcelona juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Jelang Atletico Madrid vs Barcelona, Pelatih Atletico Madrid, Diego Simeone, menilai bahwa Barcelona adalah tim terbaik di dunia karena memiliki satu kelebihan dalam satu hal yang penting.

Diego Simeone sadar dengan kekuatan Barcelona semenjak ia melatih Atletico Madrid per Desember 2011.

Bahkan Diego Simeone percaya bahwa tim terbaik di dunia adalah Barcelona.

Ungkapan tersebut diucapkan Diego Simeone jelang partai pekan ke-13 Liga Spanyol antara Atletico Madrid melawan Barcelona, Minggu (25/11/2018) pukul 02.45 dini hari WIB di kandang mereka, Stadion Wanda Metropolitano.

"Saya menganggap Barcelona sebagai tim terbaik di dunia dalam beberapa tahun terakhir, kendati tak konsisten di kancah Eropa," ujar Simeone, dilansir dari laman Marca melalui BolaSport.com.

Apa yang dinyatakan Simeone didasarkan pada kelebihan yang dimiliki Blaugrana.

Kelebihan itu adalah kedalaman skuat dengan kualitas materi pemain merata.