Piala AFF 2018 Timnas Indonesia Vs Filipina, Motivasi Luis Milla : 'Heads up and keep going'

BANJARMASINPOST.CO.ID - Mantan pelatih timnas Indonesia Luis Milla memberi motivasi pada timnas Indonesia yang akan menjalani laga terakhir melawan Filipina pada Grup B Piala AFF 2018., Minggu (25/11/2018) malam.

Dilansir dari BolaSport.com, Luis Milla memberikan dukungannya melalui unggahan story instagram pribadinya.

Mantan pelatih timnas U-23 Indonesia pada Asian Games 2018 itu mengunggah foto pemain, jajaran pelatih, dan official timnas Indonesia.

Dalam unggahan Luis Milla tersebut, pria Spanyol itu memberikan kalimat motivasi.

"Heads up and keep going. A nice future is coming (Tegakkan kepala dan terus berjalan. Masa depan yang cerah akan tiba)," tulis Luis Milla.

Meskipun tidak melatih timnas Indonesia lagi, rupanya Luis Milla masih memperhatikan dan peduli pada skuat Garuda yang berlaga di Piala AFF 2018.

Seperti yang diketahui timnas Indonesia telah tersingkir dari Piala AFF 2018 dengan menyisakan satu laga sisa melawan Filipina pada Grup B.

Unggahan Instagram Story Luis Milla pada Sabtu (25/11/2018)instagram.com/luismillacoach/



Pada laga fase grup, timnas Indonesia kalah melawan Singapura dengan skor 1-0, menang melawan Timor Leste dengan skor 3-1.