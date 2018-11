Pochettino Puji Totalitas Pemain Usai Tottenham Hotspurs Beri Chelsea Kekalahan Pertama

BANJARMASINPOST.CO.ID, LONDON - Tim Asuhan Maurizio Sarri Chelsea mengalami kekalahan perdana di Liga Inggris, setelah kalah 3-0 dari tuan rumah Tottenham Hotspur, Sabtu (24/11/2018). Kekalahan ini membuat posisi The Blues di klasemen sementara Liga Inggris melorot ke posisi empat.

Dilansir dari Kompas.com, Pelatih Tottenham Hotspur, Mauricio Pochettino, tidak mau menyombongkan diri setelah timnya sukses mengalahkan Chelsea, Sabtu (24/11/2018).

Rekor tak terkalahkan Chelsea dalam 12 laga di Liga Inggris terhenti di Stadion Wembley. Chelsea seperti tidak mampu memberi perlawanan dan harus kalah 1-3.

Pochettino menilai kemenangan ini tidak lepas dari sikap para pemain yang sudah total sejak menit pertama.

"Saya pikir saya tidak perlu banyak bicara. Para pemain pantas mendapat pujian karena bersikap bagus sepanjang laga," kata Pochettino dikutip dari Four Four Two.

"Penampilan kami sangat bagus dan kami bangga. Akan tetapi, kami harus terus berbenah dan berpikir soal laga Rabu nanti," ujar Pochettino.

Setelah mengalahkan Chelsea, Tottenham akan menjamu Inter Milan pada laga kelima babak penyisihan Grup B Liga Champions, Rabu (28/11/2018).

Tottenham diwajibkan menang pada laga itu untuk memperbesar peluang lolos ke fase gugur.

"Saya pikir hal yang paling penting saat ini adalah tidak banyak bicara dan tetap tenang," kata Pochettino.

"Kami masih memiliki banyak laga di depan, dan kami harus segera melupakan kemenangan ini," ucap pelatih asal Argentina ini menambahkan.

Tiket ke babak perempat final di Grup B saat ini hanya tersisa satu. Barcelona yang kini memimpin klasemen dengan koleksi 10 poin sudah dipastikan lolos sejak laga keempat.

Satu tiket tersisa akan diperebutkan Spurs dan Inter Milan. Saat ini, Tottenham berada di peringkat ketiga klasemen Grup B dengan koleksi empat poin. Harry Kane dkk tertinggal tiga angka dari Inter Milan yang berada di peringkat kedua.

Dengan kondisi ini, Spurs harus meraih poin maksimal saat berhadapan dengan Inter Milan jika tidak mau tersingkir lebih awal.

