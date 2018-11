225 Perserta Ikuti Konfrensi Pascasarjana Tahunan Pertama UIN Antasari Banjarmasin

Acara The 1 Annual Postgraduate Conference on Moslem Society (Konfrensi Pascasarjana Tahunan Pertama Masyarakat Muslim) UIN Antasari Banjarmasin di Hotel Rattan In Banjarmasin.

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Pascasarjana Univeristas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin menggelar The 1 Annual Postgraduate Conference on Moslem Society (Konfrensi Pascasarjana Tahunan Pertama Masyarakat Muslim)



Sebanyak 225 peserta yang datang dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia mengikuti acara bertema bertema "Text Tradition And Indetity in the Malay World" (Tradisi dan identitas di Dunia Melayu) yang dilaksanakan di Aula Rattan Inn Banjarmasin, Senin (26/11/2018).

Bertindak sebagai juru pembicara pada acara tersebut yakni Prof Dr Ronald Lukens Bull dari University of North Florida), Dr Moh Allnor Bin Abdul Kadir dari University Putra Malaysia, Prof Dr Maryam All Ahmad dari University of Ibnu Tufail Marocco, Prof Dr Noorhaidi Hasan MA asal UIN Sunan Kalijaga dan Prof. DR. H. Mujiburrahman, MA, Rektor UIN Antasari Banjarmasin.

Ahmad Juhaidi selaku ketua panitia pelaksana mengatakan, acara tersebut diikuti 225 perserta yang datang dari berbagai provinsi se Indonesia.

Ahmad Juhaidi mengatakan, acara tersebut sengaja dilaksanakan sebagai persiapan bakal calon S2 dan S3 yang akan memaparkan makalah yang mereka buat.

Rektor UNI Antasari Mujiburrahman mengatakan, konferensi internasional memang sudah sering dilaksanakan, namun ucara ini akan berkelanjutan tiap tahun dengan teman yang selalu berubah.

"Tahun ini temanya Text Tradition And Indetity in the Malay World" (Tradisi dan Identitas di Dunia Melayu)", katanya. (banjarmasinppost.co.id/buy)