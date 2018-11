Jadwal Siaran Langsung Liga Champion di RCTI, Matchday 5 Juventus vs Valencia, PSG vs Liverpool

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung Liga Champion matchday ke-5 di RCTI dan akan dimulai kembali Rabu (28/10/2018) pekan ini.

Jadwal siaran Liga Champion match day 5 menyuguhkan sejumlah pertandingan menarik, seperti AS Roma vs Real Madrid dan PSG vs Liverpool, serta Juventus vs Valencia.

Jadwal Liga Champions matchday 5 di RCTI dijadwalkan akan diisi laga-laga penting tersebut.

Pertandingan Juventus vs Valencia dijadwalkan mengisi jadwal siaran langsung Liga Champions matchday 5 di RCTI Rabu (28/11/2018) pukul 03.00 WIB.

Baca: Pernyataan Edy Rahmayadi Soal Chant Edy Out Saat Timnas Indonesia vs Filipina 0-0, Piala AFF 2018

Baca: Jadwal Leg Kedua Semifinal Liga 2 2018 Semen Padang vs Persita, Kalteng Putra vs PSS Sleman

Baca: Jadwal Pekan 33 & Klasemen Liga 1 2018 - Ujian Berat Persija Jakarta dan PSM Makassar

Baca: Edy Out Menggema! Hasil Akhir Timnas Indonesia vs Filipina di Piala AFF 2018 - Skor Akhir 0-0

Pertandingan tersebut bakal menjadi penentu bagi Juventus untuk lolos dari Grup D ke babak 16 besar.

Hasil seri sudah cukup bagi Juventus untuk lolos ke babak 16 besar.

Tapi tidak mudah mengingat Valencia juga membutuhkan poin untuk menjaga peluang lolos bersama Manchester United yang juga masih punya peluang lolos.

Kondisi lain, Juventus bakal masuk kualifikasi dari grup H jika Manchester United di laga lain melawan Young Boys mengalami kekalahan.

Sedangkan PSG vs Liverpool berlangsung hari berikutnya pada Kamis 29 November 2018 pukul 03.00 WIB yang juga dijadwalkan disiarkan langsung RCTI.

Persaingan di Grup H yang dihuni Napoli ( 6 poin) Liverpool (6), PSG (5) dan Red Star Belgrade (4) sangat terbuka.