LIVE STREAMING TVOne Madura United vs PSIS Semarang di Liga 1 2018 - Link Live Streaming TV One

BANJARMASINPOST.CO.ID - Link Live streaming TVOne Madura United vs PSIS Semarang akan tersaji dalam laga Liga 1 2018 pekan 32 pada Senin (26/11/2018).

Siaran langsung dan live streaming TV One Madura United vs PSIS Semarang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 15.30 WIB dari Stadion Gelora Bangkalan, Madura.

Link live streaming TVOne Madura United vs PSIS Semarang dapat juga diakses via Vidio.com. (Link Live streaming Madura United vs PSIS Semarang ada di akhir berita)

Prediksi susunan pemain Madura United vs PSIS Semarang hari ini bakal berbeda dengan pertandingan sebelumnya, pasalnya tuan rumah Madura United dipastikan tidak akan diperkuat gelandang asingnya, Zah Rahan Krangar karena akumulasi kartu kuning.

Pemain asal Liberia tersebut merupakan pemain kunci Madura United di lini tengah.

Pemain yang bersinar bersama Sriwijaya FC dan Persipura Jayapura tersebut merupakan motor serangan Madura United musim ini.

Selain Zah Rahan, satu pemain lagi yang absen karena akumulasi kartu kuning, yakni Guntur Ariyadi.

Pelatih Madura United, Gomes De Oliviera mengatakan, ia tidak terlalu mempermasalahkan absennya Zah Rahan.

Sebab, di waktu bersamaan, Slamet Nur Cahyo sudah bisa kembali dimainkan.

"Ya tentunya kami kehilangan sekali. Terutama Zah Rahan yang selalu tampil bagus."