Tak Cuma Obati ODGJ, RSJ Sambang Lihum Juga Peduli Masalah Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Manajemen Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Sambang Lihum tak cuma sibuk mengobati Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Lebih dari itu mereka juga peduli terhadap generasi muda di Kalimantan Selatan (Kalsel).

"Kami juga ingin turut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya generasi muda di daerah ini. Kami ingin turut berperan untuk memotivasi mereka menjadi pemimpin," ucap Direktur RSJ Sambang Lihum dr IBG Dharma Putra, Senin (26/11/2018).

Upaya yang ditempuh, sebutnya, di antaranya melalui penanaman mental yang mandiri dan berdisiplin tinggi melalui kegiatan pertemuan tatap muka berupa Workshop Remaja.

Ia menuturkan dua hari lalu pihaknya telah melaksanakan kegiatan tersebut di aula RSJ Sambang Lihum. Sebanyak 51 orang pelajar yang mengikuti kegiatan workshop remaja bertema explore your self from a rebel to be a hero tersebut.

Para pelajar sangat antusias karena pada awal kegiatan mendapat wejangan khusus secara interaktif yang dilakukan Direktur Utama RSJ Sambang Lihum IBG Dharma Putra.

Nazifa, siawa kelas XI SMAN 1 Banjarbaru mengatakan workshop yang digelar RSJ Sambang Lihum tersebut sangat bermanfaat. Terutama dalam menguatkan kedisiplinan di kalangan pelajar.

"Manfaatnya terasa sekali, karena kami khususnya saya menjadi terpacu untuk disiplin. Setelah ini saya yakin tak akan telat lagi nyampe sekolah," ucapnya.

Remaja berkulit putih ini mengaku selama ini kadang dirinya telat tiba di sekolah. Hal itu antara lain disebabkan kebiasaan bangun agak kesiangan atau lantaran tidak segera beraktivitas setelah terbangun. Namun kini dirinya mendapat semangat baru untuk memulai taat mendisiplinkan diri.

Senada diutarakan M Jordan Alif S, siswa SMK 3 Banjarbaru. Baginya workshop remaja tersebut teramat bermanfaat. "Bagus sekali, karena kegiatan ini mampu memotivasi kami untuk lebih optomistis menghadapi kehidupan. Selain itu juga untuk menghindarkan perilaku yang tak baik," ucapnya.

Dharma Putra mengatakan workshop tersebut salah satu bentuk kepedulian pihaknya terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Selatan.