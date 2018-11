Biaya Haji 2019 (ONH 2019) Diusulkan Naik, Ini Besaran Kenaikan dan Alasan Menteri Agama

BANJARMASINPOST.CO.ID - Biaya haji 2019 (ONH 2019) diusulkan naik oleh Kementerian Agama (Kemenag) sebesar 43 dollar AS atau sekitar Rp 622.000 (kurs 1 dollar AS = Rp 14.480) per jemaah.

Usulan kenaikan biaya haji 2019 atau (ONH 2019) ini diungkapkan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin seusai menghadiri rapat evaluasi penyelenggaraan ibadah haji bersama Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/11/2018).

Perhitungan kenaikan ONH 2019 atau Biaya haji 2019 ini ada beberapa alasan dari kemenag, terkait kenaikan sejumlah item.

"Yang kami usulkan dibanding tahun lalu ada kenaikan 43 dollar AS," kata Menteri Agama.

Ia mengatakan, usulan kenaikan muncul lantaran ada tiga hal yang menyebabkannya naik. Pertama terkait pesawat untuk jemaah haji.

Lukman mengungkapkan ada kenaikan harga avtur di pasaran minyak dunia.

Kedua, Pemerintah Arab Saudi hendak meremajakan bus-bus yang digunakan jemaah haji Indonesia untuk berpindah dari kota-kota yang menjadi lokasi ibadah haji.

Karena itu, Pemerintah Arab Saudi akan menaikkan ongkos penggunaan bus-bus tersebut.

Ketiga, kata Lukman, pemerintah berecana menyediakan air conditioner (AC) di tenda-tenda yang digunakan untuk wukuf di Arafah.

Dengan asumsi kenaikan biaya tersebut, pemerintah mengusulkan penetapan biaya ibadah haji sebesar 2.675 dollar AS per jemaah.