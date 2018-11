Link Live Streaming AS Roma vs Real Madrid Liga Champion Malam Ini via Streaming Vidio.com (TSB3)

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung Liga Champion matchday 5 malam ini Rabu (28/11/2018) dinihari akan dipanaskan pertandingan Grup G antara AS Roma vs Real Madrid di Stadion Olimpico Roma.

Pertandingan AS Roma vs Real Madrid tidak disiarkan langsung RCTI, tapi disiarkan langsung ditayangkan TSB3 (K-vision) via channel Vidio.com Premier mulai pukul 03.00 WIB.

Sedangkan live streaming AS Roma vs Real Madrid dapat diakses via channel Vidio.com (premier TSB3) yang sedang promo gratis selama satu bulan.

Pasukan Real Madrid yang dipimpin pelatih Santiago Solari mesti mewaspadai penyerang tuan rumah, Edin Dzeko, yang bisa menjadi malapetaka bagi Los Blancos.

Dikutip BolaSport.com dari situs resmi UEFA, AS Roma menjadi tim yang menghunjamkan shot on target terbanyak pada Liga Champions musim ini dengan catatan 36 kali!

I Giallorossi mengungguli FC Barcelona (35) dan Paris Saint-Germain (31).

Di balik kegarangan Roma menggempur gawang lawan tersebut, Edin Dzeko menjadi aktor utama.