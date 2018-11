Live Streaming Liga Champion Malam ini di RCTI : Juventus vs Valencia dan AEK vs Ajax, Duel Ronaldo

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung RCTI dan Liga Champions'>Live Streaming Liga Champions Juventus vs Valencia dan AEK vs Ajax pada Rabu (28/11/2018).

Jadwal siaran langsung Liga Champion malam ini live di RCTI akan menghelat laga AEK vs Ajax dan Juventus vs Valencia

AEK vs Ajax akan disiarkan langsung pukul 00.55 Wib dan Juventus vs Valencia akan disiarkan langsung pukul 03.00 Wib.

Juventus vs Valencia dan AEK vs Ajax disiarkan langsung (live) di RCTI dan K-Vision TV. Live Streaming Juventus vs Valencia dan AEK vs Ajax juga dapat ditonton secara Live Streaming di situs penyedia live streaming, di antaranya metube.id..

Laga Juventus vs Valencia pada ajang Liga Champions nanti malam akan mempertemukan Cristiano Ronaldo dengan pemain muda berlabel "The Next Cristiano Ronaldo".

Juventus akan menjamu Valencia pada laga matchday kelima Liga Champions musim 2018-2019.

Pertandingan tersebut rencananya akan digelar di Juventus Stadium, pada Rabu dini hari pukul 03.00 WIB.

Laga nanti mungkin akan memiliki arti lebih bagi sang megabintang Juventus, Cristiano Ronaldo. Pada pertemuan perdana Juventus dan Valencia musim ini di matchday pertama lalu, Ronaldo memang punya kenangan pahit.

Saat itu ia mendapatkan kartu merah yang kemudian memaksanya absen pada laga selanjutnya.

Selain "balas dendam", Ronaldo juga kemungkinan akan bertarung dengan pemain yang dianggap sebagai penerusnya.