TP PKK HSS Gelar Maulidan, Isteri Bupati Sampaikan Pesan ini

BANJARMASINPOST.CO.ID, KANDANGAN - Tim Penggerak (TP) Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) menggelar peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW, Selasa (27/11) di Pendopo Kabupaten HSS.



Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini dihadiri anggota TP PKK HSS, kelompok pengajian ibu-ibu di Kabupaten HSS.



Acara maulid ini diisi dengan tausiyah oleh Ustad Zakaria Ansari dari Tambangan Nagara dan pembacaan maulid Habsyi dari grup Ajyalu Nuruddin dari Pasungkan, Daha Utara.

Ketua TP PKK Kabupaten HSS, Hj Isnaniah A Fikry menyampaikan dalam setiap peringatan maulidurrasul, yang diperingati bukan hanya sekedar kelahiran dan wafatnya, akan tetapi adalah ajaran keimanan berupa konsep agama yang beliau sampaikan.

“Itulah motivasi utama dalam memperingati maulid Nabi Muhammad SAW. Setelah itu harus mengikuti sunnah dan teladannya” katanya.



Dia juga mengatakan meskipun sekarang ini ruang dan waktu berbeda dengan Rasulullah, namun tentunya tidak boleh meninggalkan risalah yang beliau sampaikan bahkan harusnya menyelaraskan semua hal yang terkait pribadi maupun sosial dengan tuntunan Rasulullah SAW.



“Insya allah akan mengantarkan kita pada kemuliaan hidup dan menjadi jembatan bagi kita untuk mendapatkan syafaat serta bertemu dengan beliau, di akhirat kelak” katanya.



Pada kesempatan itu, Isteri Bupati HSS ini juga berpesan khususnya bagi kaum perempuan agar selalu mengamalkan ajaran-ajaran islam yang dibawa Rasulullah sehingga terwujud perempuan-perempuan yang sholehah, yang mampu memperkuat keluarga, masyarakat dan bangsa.



“Peringatan ini sudah semestinya bisa dijadikan momentum bagi kita kaum perempuan untuk terus meningkatkan kualitas hidup dan meningkatkan kemampuan diri dengan terus belajar dan menimba ilmu pengetahuan termasuk ilmu-ilmu agama Islam sebagaimana yang diajarkan Rasulullah” pesannya.



Panitia Kegiatan Sri Astuti Syamsuri mengatakan kegiatan itu dilaksanakan bertujuan untuk menambah rasa kecintaan kepada Rasulullah SAW dengan senantiasa mencontoh dan meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari.