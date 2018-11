Bhayangkari Banjarbaru Juara 1 Lomba Senam Three ends

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Lomba Senam three ends organisasi wanita se Kota Banjarbaru yang diadakan GOW Kota Banjarbaru berlangsung meriah, bertempat di Gedung Bina Satria Kota Banjarbaru, Rabu (28/11).

Ketua TP PKK Kota Banjarbaru yang juga Penasehat GOW Kota Banjarbaru Hj Ririen Nadjmi Adhani, didampingi Ketua GOW Kota Banjarbaru Hj Eny Apriyati Darmawan Jaya dan Ketua DWP Kota Banjarbaru Hj Syarifah Mariatul Qiftiah Said Abdullah turut menghadiri sekaligus membuka kegiatan.



Kemeriahan saling adu penampilan sekaligus silaturahmi, pada Lomba Senam three ends ini prestasi ditorehkan yaitu Juara I Bhayangkari Banjarbaru, Juara II DWP Kota Banjarbaru, Juara III IBI Kota Banjarbaru.

Ketua GOW Kota Banjarbaru Hj Eny Apriyati Darmawan Jaya selaku ketua panitia pelaksana kegiatan Lomba Senam three ends menyampaikan bahwa kegiatan Lomba Senam three ends dalam rangka peringatan Hari Ibu dan HUT GOW Kota Banjarbaru ke 16 tahun 2018 serta masih dalam rangka memeringati Hari Kesehatan Nasional ke 54 yang bertemakan “Kesehatan dimulai dari Kita”.



"Selain itu juga kita dapat saling bersilaturahmi dengan sesama organisasi wanita se Kota Banjarbaru. Serta menggelorakan gerakan masyarakat sehat di Banjarbaru," katanya.



Adapun jumlah peserta Lomba Senam three ends sebanyak 19 regu perwakilan dari organisasi wanita se Kota Banjarbaru, memang organisasi wanita di Kota Banjarbaru ada sekitar 30 organisasi namun yang mendaftar lomba Cuma 19 saja.

Satu regu terdiri dari lima orang. (*/AOL)