Cegah Kanker Serviks Melalui Pola Hidup Sehat

BANJARMASINPOST.CO.ID, KANDANGAN - Tim Penggerak (TP) Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) menggelar seminar kesehatan di Pendopo Kabupaten HSS, Rabu, (28/11).



Seminar kesehatan tentang perempuan peduli bahaya kanker serviks dilaksanakan dalam rangka menyambut hari ibu dengan tema Ayo cegah kanker dengan gaya hidup sehat.



Pada kegiatan yang didukung oleh RSIA Permata Bunda ini dihadiri Bupati HSS H Achmad Fikry, Ketua TP PKK Kabupaten HSS Hj Isnaniah Achmad Fikry, Para Pengurus PKK Kabupaten dan Kecamatan, serta para ibu organisasi lainnya.



Seminar perempuan peduli bahaya kanker serviks yang dibuka langsung oleh Bupati HSS ini menghadirkan narasumber Dokter Kandungan yang juga direktur RSIA Permata Bunda I Putu Abdi Wirakusuma dan psikolog anak, Santi Adriyani.

Dokter Kandungan yang juga direktur RSIA Permata Bunda I Putu Abdi Wirakusuma (Foto Protokol dan Kehumasan)

Bupati HSS H Achmad Fikry sangat mengapresiasi dengan diadakannya seminar perempuan peduli bahaya kanker serviks di HSS.



"Dengan adanya kegiatan seminar kanker serviks, para wanita bisa lebih mengetahui tentang kangker serviks," kata Bupati.



Sehingga bila diketahui gejalanya atau sedang mengalami kanker serviks bisa segera melakukan pengobatan ke rumah sakit.



"Mulai 2019 mendatang, kita akan kawal kesehatan masyarakat di kabupaten HSS melalui pelayanan BPJS semesta," katanya.



Jadi, bagi masyarakat HSS jangan takut lagi untuk berobat ke RS, karena akan dikawal dengan program daerah, yakni BPJS semesta.

Seminar perempuan peduli bahaya kanker serviks yang dibuka langsung oleh Bupati HSS ini menghadirkan narasumber Dokter Kandungan yang juga direktur RSIA Permata Bunda I Putu Abdi Wirakusuma dan psikolog anak, Santi Adriyani. (foFoto Protokol dan Kehumasan)

"Dengan ibunya sehat, nanti mengandung dan melahirkan anak yang sehat pula," tambahnya.



Ketua TP PKK Kabupaten HSS, Hj Isnaniah Achmad Fikry mengatakan bahwa di Indonesia prevalensi penyakit kanker serviks cukup tinggi.



Menurut data Riskesdas tahun 2013, prevalensi kanker di Indonesia adalah 1,4 persen per 1.000 penduduk, sedangkan di Kalsel pada angka 16 per 1.000 penduduk.



"Menurut data yayasan kanker Indonesia 2014, tercatat lebih 92 ribu kasus kematian akibat yang terjadi pada perempuan," katanya.



Menurut Isnaniah, tingginya jumlah kanker serviks atau disebut juga kanker leher rahim di Indonesia membuat WHO menetapkan Indonesia sebagai negara dengan jumlah terbanyak penderita kanker serviks, dan kanker payudara terbanyak kedua.



"Kanker serviks adalah pembunuh wanita nomor satu di Indonesia. Label tersebut, tidak berlebihan mengingat setiap hari di Indonesia dari 40 wanita yang terdiagnosa menderita kanker, 20 diantarannya meninggal dunia.



Pihaknya berharap, melalui seminar itu dapat memberikan pemahaman, tentang bahaya kanker serviks sekaligus memberikan kesadaran akan pentingnya, menjaga kesehatan dini.



"Semoga dengan mencegah secara dini, melalui pola pencegahan yang baik dan pola hidup sehat bisa mengantisipasi risiko-risiko penyakit," harapnya. (AOL/*)