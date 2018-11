Jadwal Liga Champions Malam Ini, Live RCTI PSG vs Liverpool, Tottenham vs Inter Milan di K-vision

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Champions malam ini, Rabu (28/11/2018) atau Kamis (29/11/2018) dinihari menyajikan laga menarik. Sebagian disiarkan langsung dan live streaming RCTI.

Seperti laga PSG vs Liverpool pada laga kelima Grup C Liga Champion di Stadion Parc des Princes, Rabu (28/11/2018) atau Kamis dini hari pukul 03.00 WIB, dijadwalkan disiarkan langsung dan live streaming RCTI.

Laga lainnya, seperti PSV Eindhoven vs Barcelona dan Tottenham Hotspur vs Inter Milan disiarkan via K-vision dan live streaming Vidio.com.

Terkait PSG vs Liverpool, kedua tim sama-sama membutuhkan kemenangan agar bisa membuka kesempatan untuk melaju ke babak 16 besar.

Liverpool kini berada di peringkat kedua klasemen dengan raihan enam poin, sedangkan PSG berada di peringkat ketiga dengan koleksi lima poin.

Pada Grup B, Barcelona yang sudah pasti melaju ke babak 16 besar akan menghadapi PSV Eindhoven. Walau begitu, Barca harus meraih kemenangan untuk memastikan menjadi juara grup.

Di sisi lain, Inter Milan yang memiliki potensi untuk lolos hanya membutuhkan hasil imbang saat bertandang ke marksa Tottenham Hotspur.

Lolos 16 Besar

Tujuh tim memastikan diri menyusul FC Barcelona untuk melangkah ke babak 16 besar Liga Champions musim 2018-2019.

FC Barcelona menjadi tim pertama yang lolos dari fase grup Liga Champions musim 2018-2019.