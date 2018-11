Jadwal Pekan 33 Liga 1 2018 - Bali United vs Persija, Bhayangkara FC vs PSM Live Indosiar

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga 1 2018 Pekan 33 sangat krusial bagi penentuan Juara Liga 1 2018 dan tim terdegradasi ke Liga 2 2019.

Pekan 33 Liga 1 2018 sangat penting bagi PSM Makassar dan Persija Jakarta yang berpeluang jadi juara. Laga-laga Liga 1 2018 akan disiarkan langsung dan live streaming Indosiar, TVOne, O Channel dan Vidio.com.

Laga yang menarik di antaranya Bali United vs Persija Jakarta, Bhayangkara FC vs PSM Makassar dan Persela Lamongan vs Persib Bandung.

PSM Makassar dan Persija Jakarta akan melakoni tandang di pekan ke-33 Liga 1 2018.

PSM Makassar akan menghadapi Bhayangkara FC, sementara Persija Jakarta akan menghadapi Bali United.

PSM Makassar kini berada di puncak klasemen, sedangkan Persija runner up.

Hanya saja PSM Makassar dan Persija Jakarta berjarak satu poin.

Dua pemain penting Persija, Andritany Ardhiyasa dan Riko Simanjuntak, kini sudah bisa bergabung ke tim usai membela Timnas Indonesia di Piala AFF 2018.

Keduanya diberikan waktu istirahat dua hari oleh pelatih Stefano Cugurra Teco dan rencananya akan mulai ikut latihan pada Rabu (28/11/2018).

"Ya dia baru main kemarin bersama timnas lawan filipina," ujar Teco selepas latihan di Lapangan PS AU TNI Angkatan Udara, Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin (26/11/2018).