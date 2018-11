Jadwal Siaran Langsung Liga Champion di RCTI Malam Ini Kamis (29/11), Liverpool, PSG, Madrid Main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung Liga Champion matchday Ke-5 akan disiarkan live di RCTI malam ini Kamis (29/11/2018) dini hari pukul 03.00 WIB.

Jadwal Siaran langsung Liga Champion match day 5 antara PSG vs Liverpool, Atletico Madrid vs AS Monaco dan Tottenham vs Inter Milan menjadi salah satu laga yang patut ditonton.

Siaran langsung dan live streaming RCTI menyajikan beberapa laga dalam jadwal Liga Champions match day 5 nanti malam.

Jadwal Liga Champions match day 5 juga menyajikan laga PSG vs Liverpool. Pertandingan tersebut bakal menjadi penentu bagi Mohammed Salah Cs apakah lolos fase grup dan menyusul Barcelona, MU, Real Madrid menuju 16 besar atau tidak.

Teranyar, Pelatih Manchester City, Josep "Pep" Guardiola, memuji Liverpool yang musim ini memberikan permainan sepadan pada kompetisi Liga Inggris.

Baca: Hasil Akhir Juventus vs Valencia Liga Champion 2018, Skor 1-0, Umpan Ronaldo Berbuah Gol

Baca: Hasil Manchester United vs Young Boys Liga Champion 2018, Skor Akhir 1-0, Gol Dramatis Fellaini

Baca: Hasil Akhir Manchester City vs Olympique Lyon Liga Champions 2018, Skor 2-2, Laga Dramatis City

Baca: Hasil Akhir AS Roma vs Real Madrid Liga Champions 2018, Skor 0-2, Gareth Bale Cetak Gol

Menurut Pep Guardiola, Manchester City beruntung memiliki rival seperti Liverpool pada Liga Inggris musim ini.

Liverpool membuat Manchester City senantiasa waspada terhadap setiap laga yang mereka lakoni.

"Mereka tahu kami tak boleh kehilangan poin karena jika itu terjadi, Liverpool bisa menjuarai Liga Inggris," kata Guardiola yang dilansir BolaSport.com dari Four Four Two.

"Kami butuh rival yang bagus untuk mampu berkompetisi secara ketat dan musim ini, kami mendapatkannya di Inggris dan Eropa," ujar Guardiola.

Tak hanya Liverpool, Guardiola juga merasa barisan klub yang berada di posisi lima besar juga memberikan pengalaman serupa.

Chelsea, Tottenham Hotspur, dan Arsenal juga sedang berlomba-lomba agar tak kehilangan poin.

Baca: Jadwal & Live Streaming Kalteng Putra vs PSS Sleman Leg 2 Semifinal Liga 2 2018 Sore ini