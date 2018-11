Link Live Streaming TV One - Live Streaming PSS Sleman vs Kalteng Putra Semifinal Liga 2 2018

PSS Sleman vs Kalteng Putra di Liga 2 2018

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan live streaming TV One Rabu (28/11/2018) pertandingan leg kedua semifinal Liga 2 2018 antara PSS Sleman vs Kalteng Putra lewat tautan berikut :

https://www.viva.co.id/tvone/live

Siaran langsung dan live streaming PSS Sleman vs Kalteng Putra via live streaming TV One dalam lanjutan leg dua semifinal Liga 2 2018 dijadwalkan dimulai pukul 15.30 WIB dari Stadion Maguwoharjo Sleman.

Laga PSS Sleman vs Kalteng Putra diprediksi berlangsung ketat.

Hasil imbang tanpa gol di leg pertama di kandang Kalteng Putra membuat persaingan menuju final Liga 2 2018 bagi kedua tim masih terbuka lebar.

PSS Sleman cuma perlu menang 1-0 dari Kalteng Putra untuk bisa lolos ke final Liga 2 2018.

Tapi di sisi lain Kalteng Putra juga masih punya peluang untuk lolos, apalagi jika nanti bisa menahan seri dengan mencetak gol di kandang PSS Sleman.

Tapi suasana santai diperlihatkan pelatih Kalteng Putra jelang pertandingan melawan PSS Sleman.

Ada ungkapan ‘lucu’ jelang leg kedua semifinal Liga 2 2018, saat pelatih Kalteng Putra, Kas Hartadi memberikan ucapan selamat kepada PSS Sleman soal promosi ke Liga 1 2019.

Arsitek Kalteng Putra itu menyebutkan, PSS Sleman memiliki peluang besar untuk melaju ke final Liga 2 2018 dan jadi satu dari dua tim awal yang bakal promosi ke Liga 1 2019.

