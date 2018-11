Link Live Streaming Vidio.com (TSB3) AS Roma vs Real Madrid Liga Champion Malam Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Link live streaming Vidio.com Liga Champion matchday 5 malam ini Rabu (28/11/2018) dinihari akan dipanaskan pertandingan Grup G antara AS Roma vs Real Madrid di Stadion Olimpico Roma.

Live streaming AS Roma vs Real Madrid dapat diakses via channel Vidio.com (premier TSB3) yang sedang promo gratis selama satu bulan.

Pertandingan AS Roma vs Real Madrid tidak disiarkan langsung RCTI, tapi disiarkan langsung ditayangkan TSB3 (K-vision) via channel Vidio.com Premier mulai pukul 03.00 WIB.

Sedangkan live streaming AS Roma vs Real Madrid dapat diakses via channel Vidio.com (premier TSB3) yang sedang promo gratis selama satu bulan.

Baca: Live Streaming Liga Champions AEK vs Ajax via Live Streaming RCTI, Jelang Laga Juventus vs Valencia

Baca: Robert Rene Ragu PSM Makassar Raih Juara Liga 1 2018 di Pekan 33 Hadapi Bhayangkara FC, Persija?

Baca: PSM Makassar Pastikan Jadi Juara Liga 1 2018 di Pekan ke-33 dengan Skenario Ini, Nasib Persija?

Baca: Pelatih Persib Bandung, Mario Gomez Tahu Sejak September Lalu Juara Liga 1 2018, PSM atau Persija?

Baca: Hindari Pengaturan Skor Liga 1 2018, PT LIB Putuskan Laga PSM Makassar dan Persija Digelar Bersamaan

Pasukan Real Madrid yang dipimpin pelatih Santiago Solari mesti mewaspadai penyerang tuan rumah, Edin Dzeko, yang bisa menjadi malapetaka bagi Los Blancos.

AS Roma dan Real Madrid sama-sama sudah membukukan 10 gol pada fase grup Liga Champions musim 2018-2019.

Soal ketajaman, mereka "sekadar" berada di posisi keempat di bawah Manchester City (12 gol), Paris Saint-Germain (11), dan FC Barcelona (11), seperti dikutip BPost Online dari Bolasport.

Namun, dari segi kualitas melepaskan tembakan tepat sasaran, Roma berada di urutan terdepan.

Dikutip BolaSport.com dari situs resmi UEFA, AS Roma menjadi tim yang menghunjamkan shot on target terbanyak pada Liga Champions musim ini dengan catatan 36 kali!

I Giallorossi mengungguli FC Barcelona (35) dan Paris Saint-Germain (31).