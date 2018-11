BANJARMASINPOST.CO.ID - Lirik Lagu Spongebob Squarepants Theme Song Beserta Artinya, Mengenang Stephen Hillenburg Sang Kreator.

Kartun Spongebob Squarepants adalah salah satu kartun paling pupuler di dunia, telah atang di lebih 60 negara termasuk Indonesia.

Saking populernya kartu Spongebob Squarepants, para penggemar kartun ini pasti juga hapal dengan lirik Lagu Spongebob Squarepants Theme Song, bahkan artinya juga.

Pencipta atau kreator Kartun Spongebob Squarepants adalah Stephen Hillenburg, dikabarkan telah meninggal dunia pada usia 57 tahun.

Adapun berita meninggalnya Stephen Hillenburg telah dikonfirmasi oleh pihak Nickelodeon melalui akun Twitternya, Rabu (28/11/2018) dini hari.

Kartun Spongebob Squuarepants tidak hanya disukai anak-anak tapi juga orang dewasa.

Selain alur kisahnya yang lucu serta keanehan tingka laku tokoh utamanya seperi Spongebob dan Pattrick, lagu-lagu yang diputar pada kartun ini juga bagus-bagus, termasuk them songnya.

Berikut Lirik Lagu Spongebob Squarepants Theme Song

Pirate: Are you ready kids?

Kids: Eye, Eye, Captain!

Pirate: I can’t hear you!

Kids: eye, eye captain!

Pirate: Oooooooooooo, who lives in a pineapple under the sea?

Kids: Spongebob Squarepants!

Pirate: Absorbant and yellow and purous is he?

Kids: Spongebob Squarepants!

Pirate: If nautical nonsence be something you wish….

Kids: Spongebob Squarepants!

Pirate: Then drop on the deck and flap like a fish!

Kids: Spongebob Squarepants!

Pirate: Ready?

Pirate&kids: Spongebob Squarepants, Spongebob Squarepants, Spongebob Squarepants, spongebob squarepants!!!!

Pirate laughs

Flute music

Stephen Hillenburg, Pencipta SpongeBob SquarePants (asknetworth.com)

Berikut Terjemahan Bahasa Indonesia Lirik Lagu Spongebob Squarepants Theme Song