Live Streaming UseeTV & Jadwal Semen Padang vs Persita Tangerang di Semifinal Liga 2 2018

BANJARMASINPOST.CO.ID - Live Streaming UseeTV dan Jadwal Semen Padang vs Persita Tangerang pada laga semifinal Liga 2 2018 tersaji hari ini Rabu (28/11/2018).

Siaran langsung dan live streaming Semen Padang vs Persita Tangerang di Liga 2 2018 bisa diakses juga lewat YouTube Liga2Match dan Usee TV Prime.

Link live streaming Semen Padang vs Persita Tangerang via YouTube Liga2Match dan Usee TV Prime dalam lanjutan leg dua semifinal Liga 2 2018 dijadwalkan dimulai pukul 15.30 WIB dari Stadion Agus Salim. (Link Live Semen Padang vs Persita Tangerang ada di akhir berita)

Pelatih Semen Padang, Syafrianto Rusli, sangat optimis timnya bisa melangkah ke final Liga 2 2018 dan sekaligus mendapatkan tiket promosi ke Liga 1 2019.

Syaratnya, Semen Padang harus berhasil mengalahkan Persita Tangerang.

Pada leg pertama, Semen Padang menelan kekalahan 0-1 di kandang Persita Tangerang Stadion Benteng Taruna, Tangerang, Minggu (25/11/2018).

Untuk melangkah ke final Liga 2 2018, Semen Padang harus mengalahkan Persita dengan selisih satu gol.

Jika sampai 90 menit pertandingan Semen Padang hanya meraih kemenangan 1-0 atas Persita, maka laga dilanjutkan ke babak extra time.

Syafrianto Rusli pun berharap anak-anak asuhnya bisa bermain dengan baik melawan Pendekar Cisadane.

"Kami harus optimis. Semoga anak-anak bisa tampil lebih bagus dari pertandingan pertama," kata Syafrianto Rusli kepada BolaSport.com, Rabu (27/11/2018).