Pencipta Spongebob, Stephen Hillenburg Meninggal Dunia, ini Katanya Tentang Spongebob

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kabar duka datang dari dunia kartun dan animasi.

Pencipta SpongeBob SquarePants, Stephen Hillenburg, meninggal dunia pada Selasa (27/11/2018).

Stephen Hillenburg meninggal pada usia 57 tahun.

Berita meninggalnya Stephen Hillenburg telah dikonfirmasi oleh pihak Nickelodeon melalui akun Twitternya, Rabu (28/11/2018) dini hari.

“We are sad to share the news of the passing of Stephen Hillenburg, the creator of SpongeBob SquarePants. Today, we are observing a moment of silence to honor his life and work” tulis Nickelodeon.

(Kami sedih mengabarkan berita tentang meninggalnya Stephen Hillenburg, pencipta SpongeBob SquarePants. Hari ini, kami melakukan momen sunyi untuk menghormati kehidupan dan pekerjaannya).

Dikutip dari Tribun Jateng, Rabu (28/11/2018), seperti yang telah diketahui, kartun Spongebob pertama kali ditayangkan pada tahun 1999 di Amerika Serikat.

Dunia bawah laut dipilih oleh Stephen Hillenburg sebagai latar tempat kartun Spongebob.

Bukan tanpa alasan, rupanya Stephen Hillenburg adalah seorang ahli biologi laut.

Film Spongebob dinaungi oleh perusahaan United Plankton Pictures Inc.