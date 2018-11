Pengumuman SKD Kemenlu, Ini Peserta yang Lolos Tes SKB CPNS 2018, Tes Bidang di Twitter@BKNgoid

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menjadi instansi pertama yang mengumumkan hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS 2018.

Pengumuman hasil SKD CPNS 2018 di Kemenlu telah dirilis. Juga link pengumuman hasil SKD Kemenlu, berikut nama peserta yang berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang dimulai 3 Desember.

Hal itu resmi diumumkan oleh akun resmi Twitter BKN di @BKNgoid pada Rabu (28/11/2018).

Sebelumnya BKN membocorkan bahwa Kepala BKN telah mendatangani beberapa instansi yang telah selesai verval hasil SKD saat kunjungan di Denpasar, Bali pada Selasa (17/11/2018).

"#SobatBKN yg mnunggu pgumuman hsl SKD mn suarany?Sini mimin bisikin..dlm kunjungan Kepala BKN k Denpasar hr in."

"Beliau myampaikn br sj menandatangani bbrp instansi yg slsai verval&it's still going."

"Jdi jk kmu msi deg2an,cb cek dl udh mkn blm? Pcya mimin,we do the best for u all." tulis admin BKN tersebut.

Salah satu di antaranya yakni hasil SKD dari Kemenlu yang beberapa waktu kemudian resmi diumumkan.

Kemenlu menjadi instansi kementerian pertama yang mengumumkan hasil SKD CPNS 2018.

Untuk instansi lain, akan diumumkan satu per satu yang dapat dipantau di website atau media sosial instansi terkait.