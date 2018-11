Sedang Berlangsung! Live Streaming PSS Sleman vs Kalteng Putra via Live Streaming TV One Liga 2 2018

PSS Sleman vs Kalteng Putra di Liga 2 2018

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan live streaming TV One Rabu (28/11/2018) pertandingan leg kedua semifinal Liga 2 2018 antara PSS Sleman vs Kalteng Putra lewat tautan berikut :

Siaran langsung dan live streaming PSS Sleman vs Kalteng Putra via live streaming TV One dalam lanjutan leg dua semifinal Liga 2 2018 dijadwalkan dimulai pukul 15.30 WIB dari Stadion Maguwoharjo Sleman.

Laga PSS Sleman vs Kalteng Putra diprediksi berlangsung ketat. Meski demikian pelatih Kalteng Putra Kas Hartadi mengaku tak memiliki persiapan khusus jelang melawan PSS Sleman.

"Kami berangkat ke sini membawa 18 pemain," ujar Kas Hartadi, pada sesi jumpa pers sebelum laga, Selasa (27/11/2018) dilansir Bpost Online dari Bolasport.

"Soal persiapan, saya pikir kedua tim tidak ada persiapan khusus menjelang laga ini," katanya.

Diakui pelatih berusia 44 tahun itu, kedua tim sama-sama tak memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri jelang laga ini.

Waktu jeda antara leg pertama dan leg kedua yang mepet menjadi alasan.

Setidaknya, kedua tim hanya memiliki jeda selama dua hari antara dua laga tersebut.

"Karena setelah laga leg pertama kemarin, kedua tim sama-sama baru menggelar latihan hari ini pada sesi official training (latihan resmi)."