Alumni Dikmaba Polri Bakti Sosial di Panti Asuhan Rahmah Al Asri, Berharap Beri Manfaat

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Berbagi kepada sesama adalah cara tepat untuk mengungkapkan rasa syukur. Cara itulah yang dilakukan para alumni Dikmaba Polri tahun 2002 leting 21 dalam merayakan dua windu angkatan mereka yang disebut Two Thousand aNd Two (TTNT) dan Angkatan Sepolwan Dua Enam (ASADE).

"Jadi kami satu angkatan TTNT ASADE Kalsel telah 16 tahun berdinas, ini sebagai wujud rasa syukur dengan berbagi kepada saudara dan adik-adik di panti asuhan,"kata Ipda Noorida, salah satu alumni, Kamis (29/11/2018).

Ada sekitar 25 orang leting TTNT ASADE Kalsel yang terdiri dari beberapa perwakilan daerah melaksanakan bakti sosial tersebut di Panti Asuhan Rahmah Al Asri Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.

Para anggota Polri itu mewakili teman-teman satu angkatan mereka yang totalnya berjumlah 500 orang lulusan Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Kalsel di Banjarbaru yang kini berdinas di sejumlah Polres di jajaran Polda Kalsel dan Polda Kalteng.

Baca: Mobil Sedan Tahun 1989 Terbakar di Daha Selatan, Api Membubung Kagetkan Warga

Ipda Noorida yang dituakan dalam leting TTNT ASADE Kalsel menuturkan, dengan diadakannya acara itu, maka menandai 16 tahun rasa syukur telah menjadi polisi.

"Semoga kehadiran kami selalu berguna dan bermanfaat untuk masyarakat sebagai anggota Polri yang melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat," tutur polisi berdinas di Polda Kalsel itu.

Tak mau kalah dengan rekannya yang pria, sejumlah Polwan juga turut hadir dalam acara bagi-bagi sembako itu. Meski jumlah mereka hanya sebagian kecil dari para Polki (Polisi laki-laki), namun ikatan persaudaraan Polwan leting 21 juga sangat kuat.

Baik Polwan maupun Polki, mereka sama-sama mendukung dan selalu kompak dalam setiap kegiatan yang digelar satu angkatan sebagai wujud kebanggaan almamater alumni Brigadir Polri 2002. (banjarmasinpost.co.id/jumadi)