Hapipah Kabellanur Pelajar SMAN 2 Kualakapuas, Juara Umum Duta Kharisma Indonesia 2018

BANJARMASINPOST.CO.ID, KUALA KAPUAS - Pelajar SMA Negeri 2 Kuala Kapuas ini meraih prestasi di ajang nasional. Dialah Hapipah Kabellanur yang menjadi juara umum Duta Kharisma Indonesia 2018.

Pada ajang modeling yang digelar di Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) tersebut, remaja yang akrab disapa Hapipah itu harus bersaingan dengan 80 peserta perwakilan dari beberapa Provinsi.

Hasil penilaian juri, Hapipah terpilih sebagai pemenang dalam ajang tingkat nasional yang berlangsung akhir pekan tadi di Lombok Plaza Hotel & Convention.

Hapipah yang datang mewakili Kalimantan ini, diketahui tampil meyakinkan pada ajang tersebut.

Hapipah mempesona mengenakan tiga busana rancangan Diandra Busana dari Banjarmasin.

Ditambah dengan sentuhan Make Up Artist (MUA), Ongky Hidayat, membuat Hapipah tampil cantik dan lebih percaya diri.

Atas prestasi yang diraihnya, Hapipah mengaku bangga bisa membawa harum nama daerah asalnya. Hal itu diungkapkan Hapipah saat dijumpai BPost, Kamis (29/11/2018) siang.

"Alhamdulillah, tentunya bersyukur bisa menjadi juara umum dalam ajang Duta Kharisma Indonesia 2018. Ini tentunya berkat dukungan dan doa orangtua juga," kata remaja kelahiran Kuala Kapuas 13 Juli 2003 ini.

Selain menjadi juara umum, anak dari pasangan Kamarudin dan Ida Noor Santi ini juga menyabet dua penghargaan lainnya. Yakni The Best of Ethnic Kharisma dan Penerima Award ke VI Penghargaan Bintang.

Hapipah baru sekitar dua tahun ini menekuni secara penuh dunia modelling. Diketahui, sudah lebih dari 30 piala dan penghargaan yang diraihnya.