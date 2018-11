Jadwal Siaran Langsung Liga Europa Malam ini Live RCTI : AC Milan vs Dudelange, Chelsea vs PAOK

Jadwal Chelsea vs Paok Live RCTI Liga Europa Malam ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Europa malam ini akan disiarkan langsung di RCTI mulai hari Jumat (29/11/2018).

Jadwal Siaran langsung Liga Europa malam ini live di RCTI akan menyajikan AC Milan vs Dudelange dan Chelsea vs PAOK.

Pertandingan AC Milan vs Dudelange, Chelsea vs PAOK disiarkan langsung (live) di RCTI dan K-Vision TV. RCTI menyediakan dua situs yang bisa digunakan untuk live streaming pertandingan Liga Europa Chelsea vs Paok.

Live streaming AC Milan vs Dudelange dan Live streaming Chelsea vs PAOK dapat diakses melalui situs metubeid dan RCTI TV. Selain AC Milan dan Chelsea, tim besar lainnya yang juga akan bertanding adalah Arsenal. Anak asuh Unai Emery dijadwalkan akan menantang Vorskla Poltava pukul 00.55 Wib.

Laga Vorskla vs Arsenal dapat disaksikan di K-Vision dan channel TSB2.

Berikut Jadwal Liga Europa Matchday 5 :

Kamis, 29 November 2018

22:50 Spartak Moskva vs Rapid Wien

22:50 Astana vs Dynamo Kyiv

Jumat, 30 November 2018