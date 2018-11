Suvenir Pernikahan Mewah Crazy Rich Surabaya Jusup Maruta yang Bikin Heboh, Koin Emas Sampai Jaguar

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pernikahan mewah Crazy Rich Surabaya pasangan Jusup Maruta Cahyadi dan Clarissa sedang viral di media sosial.

Awal dari viralnya pasangan Crazy Rich Surabaya, Jusup Maruta Cahyadi dan Clarissa adalah suvenir yang akan diberikan pada pesta pernikahan 1 Desember 2018 nanti.

Suvenir pernikahan mewah Crazy Rich Surabayan berupa koin emas, doorprice 5 jaguar, hingga iPhone.

Undangan pernikahan Jusup Maruta dan Clarissa juga telah beredar luas di media sosial, di antaranya diunggah oleh akun @jusupclarissawed.

Dalam undangan tersebut diketahui jika pernikahan keduanya akan dilangsungkan di Bali pada 1 Desember 2018.

Undangan pernikahan pasangan Crazy Rich Surabaya Jusup dan Clarissa cukup mewah.

Pasalnya, undangan dengan bentuk tiga dimensi dihiasi dengan music box yang terbuat dari emas dan lampu yang bisa menyala di dalamnya.

Tak hanya itu, keduanya rupanya juga menyediakan seouvenir koin emas untuk tamu undangan pernikahannya.

Selain itu ada doorprize bagi para tamu undangan berupa lima unit mobil mewah merek Jaguar dan semua tamu tidak diperkenankan memberi sumbangan.

Sebelum acara pernikahan, pada Jumat (30/11/2018) akan digelar makan malam bersama para tamu dengan kode pakaian The Greatest of You.