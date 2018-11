10 Fakta Baru Pernikahan Crazy Rich Surabaya Jusup Maruta dan Clarissa, Tak Ada Doorprize Jaguar

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pernikahan mewah pasangan Crazy Rich Surabaya, Jusup Maruta Cahyadi dan Clarissa, tengah viral di media sosial.

Pernikahan Crazy Rich Surabaya, Jusup Maruta dan Clarissa keduanya yang akan digelar di Bali terbilang sangat mewah pada 1 Desember 2018.

Mulai dari mengundang artis internasional, memberikan suvenir emas, hingga memberikan doorprize kepada para tamu undangan pernikahan Crazy Rich SUrabaya, Jusup Maruta dan Clarissa.

Tak tanggung-tanggung, pasangan ini akan menghadiahkan doorprize berupa Hanphone Mewah.

Keduanya akan melangsungkan pernikahan di The Mulia Resort, Bali, pada 1 Desember 2018.

Berikut Rangkuman fakta lengkap di balik pernikahan pasangan Crazy Rich Surabaya:

1. Habiskan dana triliunan

Sekretaris Bali Wedding Association (BWA), Marcelino Wuran, memperkirakan pernikahan ini menghabiskan dana hingga triliunan.

Venue di The Mulia untuk dinner saja, kata dia, diperkirakan minimum spending antara 15.000 dolar AS (Rp 217,9 juta) hingga 50.000 dolar AS (Rp 726,4 juta).

“Ini belum ceremony, dan extra lainnya. Ya kalau estimasi saya bisa Rp 5 miliar sampai Rp 10 miliar, tergantung dari tempat dan makanan yang diambil,” ungkapnya saat dilansir dari Tribunnews.com.