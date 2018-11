Awalnya Pemalu, Kini Bocah Dhafi Jadi Model Hebat yang Menasional

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Awalnya bocah cilik bernama Radhika Dhafi Pratama (5) sangat pemalu dan minder berteman dengan sebayanya.

Untuk meningkatkan kepercayaan dirinya kedua orangtuanya, Abdul Wahid SKom dan Euis Aulia Skom pun memperkenalkan dunia modeling kepada Dhafi.

"Dia sih nurut saja soalnya kakak kakak sepupunya juga model. Jadi coba coba ikut berlomba fashion show," kata sang ibunda, Euis.

Meski baru pertama kali tampil dan terlihat canggung makin Dhafi menunjukan bakatnya dengan ikut meraih tropi meski bukan yang utama.

Setelah kepercayaan dirinya meningkat bocah kelahiran Kota Banjarmasin, 5 April 2013 ini pun mulai ikut ajang lomba dan selalu meraih gelar juara.

Kini Dhafi yang sekolah TK Aisiyah Bustanul 42 Banjarmasin pun berhasil menembus fashion show tingkat nasional dengan meraih Best of the best Kategori A Smart Model Look (SML) 2016 di Malang.

Lalu Juara 1 Casual Look Kategori A Indonesian Model Hunt (IMH) 2017 di Jakarta, Juara Harapan 2 Busana Black n White kategori A IMH 2017 di Jakarta, Juara 3 Busana Black n White Kategori A SML 2017 di Yogyakarta, Best Of Achivement Kategori A SML 2017 di Yogyakarta.

"Untuk tingkat lokal banyak juga tropi yang di dapat. Bahkan Dhafi juga diikutkan dalam pembuatan film pendek besutan anak Banua," kata Euis.

Apalagi Dhafi kini bisa lebih fokus latihan mengingat kini sudah memiliki sanggar sendiri bernama RDF Agency di Jalan AMD Raya Pertokoan ini.

Dengan memiliki sanggar dan pelatih model sendiri diharapkan Dhafi dan rekan model cilik sanggar lainnya bisa menambah pundi pundi prestasi disetiap ajang yang digelar.

