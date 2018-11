Dianggap Memiliki Bokong Indah, Kim Kardashian Bantah Berkat Silikon, ini Kata Ahli Bedah Plastik

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kim Kardashian terkenal dengan bentuk bokongnya yang besar dan oleh beberapa orang dianggap indah.

Berdasarkan kabar yang beredar, keindahan bagian belakang tubuhnya itu diperoleh berkat implan silikon.

Tahun 2011 lewat reality show "Keeping Up With the Kardashians", Kim pernah menampik kabar pemasangan implan tersebut.

Dalam tayangan reality show itu, ia meminta bantuan dokter X-ray untuk menunjukan hasil rontgen bagian belakang tubuhnya demi membuktikan jika tubuh indahnya itu diperoleh secara alami.

Tak lama setelah itu publik semakin curiga karena bagian bokong wanita 38 tahun itu tampak semakin besar.

Akan tetapi, belakangan ini, tampaknya Kim telah mengalami perubahan tubuh yang drastis.

Perubahan itu pun juga diperhatikan oleh beberapa dokter ahli bedah plastik ternama.

Lalu, apakah perubahan yang dialami oleh selebriti kontroversial ini? Kim Kardashian tampaknya mulai menanggalkan bokong berukuran besar yang telah menjadi ciri khasnya.

"Bokong Kim saat ini terlihat lebih kecil dari biasanya, bisa jadi dia sudah memakai celana dalam sepanjang tahun 2017, atau implan di bokongnya mulai menyusut," kata Dr. Norman Rowe, ahli bedah plastik ternama dari AS.

Menurutnya, ibu tiga anak itu kemungkinan besar melakukan implan berbasis filler.