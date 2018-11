Donnie eks Vokalis Ada Band Hibur Fans di Mercure, Begini Sambutan Penonton Banua

BANJARMASINPOST.CO.ID-BANJARMASIN - Keluar dari Ada Band, tidak mengurangi kharisma Donnie Sibarani diatas panggung. Dia tetap dielu elukan para fansnya terutama kaum hawa.

Seperti saat tampil di Banjarmasin, eks vokalis Ada Band yang saat tampil di Sante Coffee Hotel Mercure Banjarmasin, Jumat (30/11/2018) malam tadi mendapat respon positif fansnya di Banua.

Baru saja naik ke panggung Donnie yang memilih bersolo karier ini langsung mendapat sambutan histeris fansnya.

Seakan ingin membalas perlakukan fans, Donny pun tampil maksimal. Mengenakan kemeja putih dan celana hitam, Donnie menggebrak lewat lagu pertama, Karena Wanita Ingin di Mengerti.

Sempat gerimis kecil namun tidak menyurutkan suasana. Donnie tetap tampil dengan penampilan energiknya. Berikutnya lagu Yang Terbaik Bagimu (Ayah).

"Tadi sebelum manggung saya banyak dihampiri ibu ibu dan mereka minta lagu ini dan ini saya persembahkan untuk ibu ibu yang hadir," kata Donnie.

Para fans di Banua sangat beruntung sebab Donnie juga membawakan single terbaru solo miliknya yang baru dirilis berjudul Will You Marry Me.

Kemudian Donni mengajak fans berinteraksi dengan memanggil lima penonton yang beruntung untuk ikut menyanyikan lagu berjudul Haruskah Ku Mati Karena Mu.

(banjarmasin post.co.id/Khairil rahim)