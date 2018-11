Jago Model dan Karate, Ternyata Bocah Ini Belajar Hanya Lewat Youtube

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN -Untuk menjadi model berprestasi tidak harus menuntun anak belajar di sekolah model terkenal. Bahkan belajar lewat media sosial pun bisa dilakukan.

Salah satunya Callysta Andini (8) yang bakat dan minatnya di dunia model hanya dipelajari lewat YouTube.

"Callysta belajar model sama mamanya selain itu belajar dari YouTube," kata ibunda Callysta, Purworini.

Sejak TK, Callysta sudah sangat hobi dengan dunia modeling. Banyak video model dunia yang dia putar di media sosial.

Baca: Baru Berusia Bawah 10 Tahun, Model Cilik Banua Ini Sudah Berprestasi Nasional

Sederet model cilik yang berprestasi secara nasional. (Istimewa)

Purworini menambah setelah belajar secara otodidak dan mampu menunjukan hasil yang maksimal Callysta pun lalu bergabung dengan komunitas bakat anak Banua dibawah naungan QM Manajemen milik Wahyudanie.

Kini diusianya yang baru delapan tahun Callysta sudah mengoleksi tropi mulai dari The Best Performance Top Model Wajah Indonesia 2017 di Jakarta, Finalis Look Celebrity 2 Indonesia 2017 Jakarta, The Best of The Best Look Model Borneo 2017 Jakarta.

Baca: Berkat Prestasi Sejibun, Aisya Rahel Ditawari Main Sinetron

Almay Salzabila Mustara (Istimewa)

Disusul Icon Tenun Tanahbumbu 2018, Juara Umum Fashion Model Competition 2018.

Selain itu Callysta juga atlet Karate Danlanal Cup 2018 Perwakilan Tanah Bumbu dan atlet IODI Tanah Bumbu.

"Baru baru tadi kembali meraih gelar juara 3 katagori kata usia dini di Batulicin," ujar dia.

(banjarmasinpost.co.id/Khairil rahim)