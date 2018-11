Link Live Streaming TV One - Live Streaming Sriwijaya FC Vs Mitra Kukar Liga 1 2018 Jam 15.30 WIB

BANJARMASINPOST.CO.ID - Link live streaming TV One Sriwijaya FC vs Mitra Kukar FC dalam lanjutan Liga 1 2018 pekan ke-33 dapat anda saksikan di sini.

Laga Sriwijaya FC vs Mitra Kukar FC (live) TV One akan berlangsung di Stadion Gelora Sriwijaya, Palembang Jumat (30/11/2018) pukul 15.30 WIB.

Laga Sriwijaya FC vs Mitra Kukar akan disiarkan langsung atau via live streaming TV One.

(Link live streaming dan live score Sriwijaya FC vs Mitra Kukar FC akan tampil di akhir berita.)

Kemenangan pada pertandingan ini akan sangat menentukan bagi kedua kesebelasan untuk menjauh dari zona degradasi.

Hingga pekan ke-32, Sriwijaya FC dan PS Mitra Kukar berada dalam tim papan bawah.

Laskar Wong Kito julukan Sriwijaya FC berada di posisi ke-16 dengan perolehan 36 poin.

PS Mitra Kukar berada di atasnya, dengan menempati posisi ke-14 klasemen sementara Liga 1 2018.

Mereka hanya terpaut tiga poin dengan Sriwijaya FC yang berada di bawahnya.

Dilansir dari laman liga-Indonesia.id, pelatih Sriwijaya FC Angel Alfredo Vera menganggap pertandingan lawan PS Mitra Kukar adalah pertandingan yang sangat penting.