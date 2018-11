Mahasiswa antar Fakultas ULM Silakan Belajar Bursa Efek

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Keberadaan Galeri Bursa Efek di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin boleh dimanfaatkan semua mahasiswa antar fakultas.

Hal di atas disampaikan Ahmad Saufi di sela Musyawarah Besar (Musba) Sekolah Pasar Modal (SPM) 2018 di Perpustakaan ULM, Jumat (30/11/2018).

"Galeri terbuka untuk umum, silakan datang dan kami siap membimbing menjadi investor pasar modal, seperti halnya ada mahasiswa Fakultas Hukum yang belajar di galeri," terangnya.

Mengenai keanggotaan SPM, dikatakan Saufi terjadi peningkatan jumlah anggota yakni meningkat 50 persen dibandingkan tahun lalu.

"Anggota baru kami ajari mekanisme membeli saham dan analisisnya," paparnya.

Saat ini, ungkap Saufi, pengurus ada yang sudah mendapatkan hasil sebagai investor. Bermula beli saham Rp600 per lembar sekarang jadi Rp2000 per lembar. Keuntunga Rp1.400 per lemnar dan itu didapat dalam waktu enam bulan berinvestasi.

Saufi yang juga ketua pelaksana Musba SPM menjelaslan, Musba adalah acara tahunan untuk merevisi dan menetapkan AD/ART serta pemilihan ketua dan pelantikan pengurus.

"Semoga SPM lebih maju dan fleksibel serta mampu membawa mahasiswa lebih memahami pasar modal," tandasnya.

(banjarmasinpost.co.id/salmah saurin)