Mahasiswa Seni Pertunjukan Ini Bantu Sukseskan Pelaksanaan HUT SMAN 1 Rantau

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Para mahasiswa Prodi Seni Pertunjukan Universitas Lambung Mangkurat (ULM) menjalin kerjasama untuk menyukseskan acara Hari Ulang Tahun (HUT) SMAN 1 Rantau di bidang lomba tari.

Hari Ulang Tahun (HUT) SMAN 1 Rantau ini mengangkat tema Tetra is the Force for Special Transformation of Unbelieveble Move (Spectrum).

"Tujuan kegiatan ini, khususnya di bidang lomba tari yaitu untuk meregenerasi para pelajar zaman sekarang, serta memperkenalkan lagi permainan tradisi lokal yang ada di banua. Dan mempererat tali persaudaraan di antara mereka," tutur Ketua Pelaksana sekaligus mahasiswi ULM, Nurul Aulia Sinta pada banjarmasinpost.co.id, Jumat (30/11/2018) siang.

Kegiatan ini dilakukan selama sepekan lamanya. Sejak 26 November sampai 1 Desember 2018 mendatang.

Berbagai macam perlombaan digelar pada acara ini. Seperti lomba tari, perkusi, dan voli.

"Sebenarnya ini kegiatan mata kuliah Manajemen Pagelaran Seni di kampus. Kami mahasiswa Jurusan Seni Pertunjukan FKIP ULM saat semester 5 menjalankan kegiatan manjemen di 13 Kabupaten. Dan kebetulan kami kena di Rantau, Kabupaten Tapin. Di sini bekerjasama dengan SMAN 1 Rantau sekaligus memeriahkan HUT SMAN 1 Rantau, di bidang lomba tari kreasi daerah dengan tema permainan," papar Nurul Aulia Sinta.

Dirinya berharap kedepannya dapat terlaksana kembali acara seperti ini, bahkan lebih besar dan meriah lagi.

(banjarmasinpost.co.id/airul syahrif)