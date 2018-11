Rus'ansyah Bersaing di Tingkat Nasional, Rebut Kepala Madrasah Berprestasi

BANJARMASINPOST.CO.ID, PALANGKARAYA - Kepala Madrasah Tsanawiyah Annur Palangkaraya, Rus'ansyah, bersaing merebut predikat Kepala Sekolah Berprestasi tingkat Nasional yang digelar di Surabaya, Jawa Timur.

Rusan, masuk ajang grandfinal Anugerah Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah berprestasi tingkat nasional tahun 2018 hasil seleksi yang dilakukan oleh panitia penyelenggara nasional.

Setelah menunggu beberapa pekan akhirnya momen bergengsi nasional itu tiba, tepat pada pukul 16.00 Wib Sabtu, (24/11/2018) di Hotel Ibis Surabaya.

Nominator asal MTs Annur Palangkaraya Kalimantan Tengah, Rus’ansyah, memaparkan presentase makalahnya di hadapan tiga orang juri .

Juri tersebut, antara lain, Prof. Dr. Hj. Husniyatus Salamah Zainiyati, M.Ag, Dr. Mamluatul Hasanah, M.Pd dan Kastolan, S.Pd, M.Si dari dosen perguruan tinggi UIN ternama di Indonesia dan Direktorat GTK Kemenag RI.

Ada lima orang nominator yang bersaing ketat pada ajang grandfinal tersebut setelah dilakukan seleksi oleh panitia.

Mereka adalah, Etyk Nurhayati utusan kepala MTsN 5 Sleman Yogjakarta, Rus’ansyah utusan kepala MTs Annur Palangkaraya Kalteng, Abdul Hadi Kepala MTsN 4 Banjarmasin , Kalsel, H. Abdul Hafid Kepala MTsN Pangkep, Jawa Timur dan Mappatalaing utusan dari MTsN 2 Kendari Sulawesi Utara.

Dalam seleksi pada tahap grandfinal Rus'ansyah mengangkat karya ilmiah Strategi Peningkatan Mutu Madrasah di Pinggiran Kota Palangkaraya dengan tiga rumusan yaitu strategi peningkatan mutu guru, sarana prasarana dan pengembangan bakat dan minat siswa.

Selain karya tulis kepala MTs yang satu ini juga punya modal prestasi yang dapat ia andalkan, seperti program peningkatan mutu madrasah, pengembangan sarana prasarana, prestasi guru dan siswa madrasah serta kegiatan ekstra kurikuler, ditambah lagi dengan kompetensi pedagogik dan sosial yang ia miliki.

Beberapa prestasi yang pernah ia raih pada tahun 2008 ia sudah pernah meraih juara I Guru Berprestasi SMP/MTs tingkat Kota Palangkaraya, Penghargaan Gubernur sebagai Ketua MGMP PAI terbaik tingkat Provinsi Kalteng tahun 2011.

Penghargaan lainnya, dari Kepala Kantor Kemenag Kota Palangkaraya sebagai Ketua MGMP PAI MTs teraktif se Kota Palangkaraya tahun 2011, serta Juara I kompetisi kepala madrasah berprestasi tingkat provinsi Kalteng tahun 2015 dan tahun 2016.

"Saya minta doanya saja, semoga menjadi yang terbaik," ujarnya, Jumat (30/11/2018).

Dia juga juara harapan I kompetisi kepala madrasah tingkat nasional tahun 2015, kemudian ia juga meraih juara I pada Anugerah Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Tingkat Provinsi Tahun 2018 sehingga membawa dia tampil di tingkat Nasional.

Dari berbagai prestasi yang ia dapat, lantas membawa namanya tercatat sebagai penerima penghargaan berupa sertifikat dan piala Award The Most Favorite School Of The Year tingkat nasional tahun 2016.

www. banjarmasinpost.co.id/faturahman