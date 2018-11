Setahun di Dunia Fashion Show, Almay Salzabila Sudah Koleksi Puluhan Tropi

BANJARMASINPOST.CO.ID,BANJARMASIN - Usianya masih sangat muda batu lima tahun namun soal prestasi di dunia model dan fashion show, Almay Salzabila Mustara sangat jagonya.

Baru satu tahun terjun ke dunia model putri pasangan Sutaryo dan Mustika ini sudah menguasai ajang fashion show baik lokal maupun nasional.

Beberapa tropi di dunia fashion show sudah berhasil diraih Almay seperti juara 1 lomba kategori Tk Pekan Muharom dan bahasa, Juara 1 lomba Bj Profesi Milad Tk al -azhar, Juara 1 Busana bola casual KFC Banjarbaru.

Baca: Baru Berusia Bawah 10 Tahun, Model Cilik Banua Ini Sudah Berprestasi Nasional

Sederet model cilik yang berprestasi secara nasional. (Istimewa)

Lalu Juara 1 Busana pantai Q waterpark, Juara 1 casual jaket citimall kapuas, Juara 1 foto model, The best catwalk.

Selain itu Juara 1 the best costum sanggar melati, Juara 1 foto model atrium Q mall, Juara 2 Paud terpadu pelita insani, Juara 2 busana casual jeans Indomaret Banjarbaru.

Juara 2 peduli HIV Kalsel, Juara 2 casual jeans q waterpack, Juara 3 jeans atasan merah Rocket Chicken, Juara 3 busana muslim foodcourt Q mall, Juara 3 pesta bebas topeng star on Indonesia, Juara 3 casual Pink Roket chiken, Juara 3 ibu dan anak paud terpadu pelita insani, Juara 3 merah putih kfc banjarbaru, Juara 3 foto sanggar melati, Juara 3 grand final star of Indonesia revo of Town Mall.

Baca: Berkat Prestasi Sejibun, Aisya Rahel Ditawari Main Sinetron

Aisya Rahel (7) (Istimewa)

"Baru baru tadi Almay menyabet Juara favorit 1 grand final cover boy n Girl mall taman palm dan juara Favorite CoverGirl Cilik Tabloid Scene Jakarta 2018 mewakili Komunitas Bakat Anak Banua," kata sang ibu Mustika.

Mustika menjelaskan Almay jadi model sejak satu tahun yang lalu awalnya yang mengajari selain Mustika juga ada pelatih dari sanggar.

Mengenai keinginan untuk menjadi model, Mustika mengaku dari Amay sendiri tanpa dari dia.

"Amay yang paling antusias kalau ada lomba lomba sementara saya sebagai orangtua nurut saja bahkan beberapa kali ikut lomba di luar daerah mewakili Kalsel saya juga turuti," pungkas dia.

(banjarmasinpost.co.id/Khairil rahim)