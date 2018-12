Hengkang dari Ada Band, Donnie Perkenalkan Lagu Baru Ini ke Fans

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Keluar dari Ada Band, tidak mengurangi kharisma Donnie Sibarani diatas panggung. Dia tetap dielu elukan para fansnya terutama kaum hawa.

Seperti saat tampil di Kota Banjarmasin, eks vokalis Ada Band yang saat tampil di Sante Coffee Hotel Mercure Banjarmasin, Jumat (30/11) malam tadi mendapat respon positif fansnya di Banua.

Baru saja naik ke panggung Donnie yang memilih bersolo karier ini langsung mendapat sambutan histeris fansnya.

Seakan ingin membalas perlakukan fans, Donny pun tampil maksimal. Mengenakan kemeja putih dan celana hitam, Donnie menggebrak lewat lagu pertama, Karena Wanita Ingin di Mengerti.

Sempat gerimis kecil namun tidak menyurutkan suasana. Donnie tetap tampil dengan penampilan energiknya. Berikutnya lagu berjudul Yang Terbaik Bagimu (Ayah) ditampilkan.

"Tadi sebelum manggung saya banyak dihampiri ibu ibu dan mereka minta lagu ini dan ini saya persembahkan untuk ibu ibu yang hadir," kata Donnie.

Para fans di Banua sangat beruntung sebab Donnie juga membawakan single terbaru solo miliknya yang baru dirilis berjudul Will You Marry Me.

Kemudian Donni mengajak fans berinteraksi dengan memanggil lima penonton yang beruntung untuk ikut menyanyikan lagu berjudul Haruskah Ku Mati Karena Mu.

Dalam penampilannya ini Donnie membawakan delapan lagu baik milik mantan bandnya juga milikinya sendiri.

Sebelum tampil Donnie mengaku terkesan dengan konsernya kali ini karena ada kolam renang, meja, pencahayaan yang bagus dan lainnya.

"Terus terang ini baru pertama kali saya konser dengan suasana seperti ini," ujar dia.

Donnie juga menambahkan ini baru pertama kali juga dia menyanyi di Banjarmasin tanpa band.

"Biasanya saya ke Banjarmasin bersama band namun kali ini saya solo dan ini baru pertama kali," jelas dia.

FB Director, Hotel Mercure Banjarmasin, Fidi Hartono menambahkan pihaknya sengaja mendatangkan Donnie karena fansnya di Banjarmasin masih tetap banyak.

"Saat di Ada Band, Donnie tampil melejit suaranya juga sangat khas nah inilah menjadi alasan kami mendatangkan dia ke Banjarmasin," katanya.(banjarmasinpost.co.id/arl)