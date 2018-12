Ini Alasan Kenapa Donnie Keluar dari Ada Band

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Meski memutuskan keluar dari band yang membesarkan namanya, Ada Band dan memilih bersolo karier namun Donnie Sibarani masih berhubungan baik dengan rekannya di Ada Band.

Bahkan kata Donnie dia sering saling komentar di media sosial dan saling bercanda satu dengan yang lainnya.

"Di instagram kita saling sapa dan komentar lucu-lucuan, semua saling support, mereka cari vokalis baru saya cari sesuap nasi ya," ujar Donnie di Sante Cafe Hotel Mercure Banjarmasin Jumat (30/11/2018) malam.

Mengenai alasannya keluar dari Ada Band Donnie mengaku sudah sejak satu setengah tahun lalu sebab dia ingin mengeksplore kemampuannya lagi dengan tampil solo.

Baca: 1.196 Peserta Tes SKD CPNS 2018 Kemenkeu Lolos Seleksi Awal, Tahap Berikutnya Cek di Link Ini

Baca: Berwajah Cantik, Gadis ini Tak Malu Jadi Buruh Bangunan, Alasannya Sungguh Mulia

Baca: Google Doodle Hari Ini, Inilah Sosok Maria Walanda Maramis, Ibu Sejati Indonesia Awal Abad 20

Baca: Kecanduan Main Handphone dari Usia Balita, Bocah Ini Menderita Penyakit Aneh di Matanya

Baca: Link Pengumuman Hasil Tes SKD CPNS 2018 BKN Hari Ini Sabtu (1/12) Jam 16.00 WIB di Bkn.go.id

Apalagi kata Donnie sejak 1993 atau selama 14 tahun dia sudah nge-band sehingga ingin cari suasana baru dengan tampil solo.

"Nge-band sudah terasa dan kini mantap untuk bersolo karier, saya keluar juga baik-baik semua kontrak di Ada Band susah diselesaikan dengan baik," sebut dia.

Donnie pun kini memiliki Single baru yang baru saja diluncurkan berjudul Will You Marry Me.

Lagu ini kata dia bercerita seseorang yang ingin masa dimana seseorang ingin serius untuk menjalani hidup bersama kekasihnya.

"Saya juga berharap lagu ini bisa jadi tema song wedding, acara lamaran dan lainnya soal cinta," pungkas dia.

Banjarmasin post.co.id/Khairil rahim