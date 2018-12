Jadwal Siaran Langsung Liga Spanyol di SCTV Malam Ini, Real Madrid vs Valencia 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung Liga Spanyol di SCTV malam ini, Sabtu (1/12/2018) yang memasuki pekan 14 akan diwarnai laga big match Real Madrid vs Valencia.

Pertandingan Real Madrid vs Valencia dijadwalkan disiarkan langsung SCTV Minggu (2/12/2018) pukul 02.45 WIB.

Laga yang penting buat Real Madrid khusunya, untuk memperbaiki keterpurukan di Liga Spanyol.

Meski menang 0-2 dari AS Roma di Liga Champions tengah pekan tadi, tapi pekan lalu mereka kalah 3-0 dari Eibar di Liga Spanyol.

Kekalahan yang membuat Real Madrid terpaku di posisi 6 Klasemen Liga Spanyol dengan 20 poin.

Terpaut 6 poin dari Sevilla yang ada di puncak klasemen.

Sementara Valencia sendiri juga tengah dalam kondisi kurang prima.

Mereka terpuruk di posisi 11 dengan 17 poin.

Sementara itu, Barcelona akan melawan Villarreal di Stadion Camp Nou, Minggu (2/12/2018) atau Senin dini hari WIB.

Berikut jadwal pekan ke-14 Liga Spanyol:

Sabtu, 1 Desember 2018

Rayo Valecano vs Eibar, 03.00 WIB, beIN Sports 2

Celta Vigo vs Huesca, 19.00 WIB, beIN Sports 2

Valladolid vs Leganes, 22.15 WIB, beIN Sports 2

Minggu, 2 Desember 2018

Getafe vs Espanyol, 00.30 WIB, beIN Sports 2

Real Madrid vs Valencia, 02.45 WIB, beIN Sports 2, SCTV

Real Betis vs Real Sociedad, 18.00 WIB, beIN Sports 2

Girona vs Atletico Madrid, 22.15 WIB, beIN Sports 2

Senin, 3 Desember 2018

Barcelona vs Villarreal, 00.30 WIB, beIN Sports 2

Alaves vs Sevilla, 02.45 WIB, beIN Sports 2

Catatan : Jadwal Siaran Langsung Liga Spanyol Pekan 14 Bisa Berubah Sewaktu-waktu

(banjarmasinpost.co.id/rahmadhani)