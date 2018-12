Klasemen Liga 1 2018 Pekan 33 Usai Hasil PSMS Medan vs Persebaya 4-0 & Hasil Persela vs Persib 1-1

BANJARMASINPOST.CO.ID - Klasemen liga 1 2018 pekan 33 mengalami perubahan usai empat pertandingan pada Sabtu (1/12/2018) dihelat.

Para tuan rumah berhasil meraup poin dalam lanjutan Liga 1 2018. Hasil PSMS Medan vs Persebaya Surabaya berakhir dengan skor 4-0, hasil PSIS vs Persipura adalah 2-1, hasil Perseru vs Madura United adalah 2-0 dan hasil Persela vs Persib 1-1.

PSMS Medan berhasil menang dengan skor mencolok atas Persebaya Surabaya dalam laga pekan ke-33 Liga 1 2018.

Bermain di depan hadapan ribuan suporter setianya, PSMS Medan berhasil menaklukkan Persebaya Surabaya dengan skor 4-0 pada laga terbaru Liga 1 2018.

Atas hasil ini, Ayam Kinantan untuk sementara berhasil meninggalkan juru kunci klasemen Liga 1 2018.

Tambahan tiga poin membuat perolehan poin skuat asuhan Peter Butler ini menjadi 37, unggul satu angka atas PS Tira.

Sementara itu, misi Persebaya untuk merangsek naik ke posisi empat besar gagal terwujud.

Skuat besutan Djadjang Nurdjaman ini tertap tertahan di tangga keenam dengan 47 angka.

Sedangkan Persib Bandung dipaksa berbagi angka dengan Persela di Stadion Surajaya, Lamongan. Tambahan satu poin membuat Persib tertahan di peringkat ketiga klasemen Liga 1 2018 dengan koleksi 51 poin.

Maung Bandung terpaut lima poin dari Persija Jakarta di peringkat kedua dan berselisih dua poin dari Bhayangkara FC di tempat keempat.

Persib terancam turun dari tiga besar klasemen Liga 1 2018 andai Bhayangkara FC mampu mengalahkan PSM Makassar pada pekan ke-33 Liga 1 2018.

Di pertandingan lain, PSIS Semarang sukses menembus 10 besar klasemen Liga 1 2018 setelah mengalahkan Persipura Jayapura di Stadion Moch Soebroto, Magelang. Kemenangan ini membuat PSIS naik ke peringkat delapan klasemen Liga 1 2018 dengan koleksi 46 poin dari 33 pertandingan.

Skuat asuhan Jafri Sastra memiliki poin sama dengan Barito Putera di peringkat ketujuh. Sedangkan, Perseru menang 2-0 atas Madura United di Stadion Marora, Serui. Dengan kemenangan tersebut, Perseru kini memiliki poin sama dengan Mitra Kukar dan Sriwijaya FC.

(banjarmasinpost.co.id/Amirul Yusuf)