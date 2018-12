Live Beinsport 3! Live Streaming Fiorentina vs Juventus Liga Italia Bisa Ditonton Dengan Cara ini

Jadwal Fiorentina vs Juventus Live Beinsports 3 Liga Italia Pekan 14

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung beIN Sports 3 Juventus'>Fiorentina vs Juventus di Liga Italia pekan 14 malam ini, Sabtu (1/12/2018) pukul 24.00 Wib.

Fiorentina vs Juventus disiarkan langsung (live) beIN Sport 3. Live Streaming Juventus'>Fiorentina vs Juventus juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar).

Live streaming Juventus'>Fiorentina vs Juventus juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Jadwal Liga Italia Serie A dini hari ini akan mempertemukan Juventus'>Fiorentina vs Juventus. Paulo Dybala tampak jadi korban dalam formula serangan ideal Juventus musim ini, akan tetapi Massimiliano Allegri menolak anggapa tersebut.

Pelatih Juventus, Massimiliano Allegri, sudah menemukan formasi serangan ideal dalam tim Juventus yang ia latih saat ini.

Cristiano Ronaldo yang tak tergantikan di lini depan ia bantu dengan keberadaan Mario Mandzukic dan Paulo Dybala.

Akan tetapi, dalam formula ini, Paulo Dybala tampaknya menjadi pemain yang dikorbankan.

Setidaknya begitu menurut media Italia, Corriere dello Sport yang dilansir melalui Bolasport.com.

"Paulo Dybala terpaksa untuk bermain lebih ke dalam dan hampir jadi playmaker," tulis koran yang berpusat di Kota Roma, Italia, tersebut dalam edisi hari Jumat (30/11/2018).

Trio ini memang sudah mencetak 23 gol di semua ajang musim ini.