Live MNCTV! Live Streaming Manchester City vs Bournemouth Liga Inggris Bisa Ditonton Pakai Cara Ini

Man City vs Bornemouth Live MNCTV Liga Inggris Malam ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung MNC TV dan beIN Sports 3 Manchester City vs Bournemouth di Liga Inggris pekan 14 malam ini, Sabtu (1/12/2018) pukul 22.00 Wib.

Laga Manchester City (Man City) vs Bournemouth disiarkan langsung (live) MNC TV dan beIN Sport 3. Live Streaming Manchester City vs Bournemouth juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar).

Live streaming Manchester City vs Bournemouth juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Pertandingan Man City vs AFC Bournemouth tentu akan dimanfaatkan oleh anak asuk Pep Guardiola untuk bisa mendapatkan poin maksimal.

Melihat tren pertandingan yang sudah dilakoni, Manchester City diprediksi mampu mengatasi Bournemouth.

Baca: Live Streaming Man City vs Bournemouth via Live Streaming Vidio.com (Beinsports 3) Liga Inggris 2018

Baca: Jadwal Siaran Langsung Liga Inggris Malam Ini di RCTI - MNC TV, Pekan 14 Southampton vs Man United

Apalagi Man City mengincar kemenangan agar tidak disalip oleh klub yang ada di bawahnya.

Liverpool dan Tottenham siap melangkahi Man City jika gagal mendapatkan hasil maksimal.

Dalam kondisi ketatnya persaingan poin di liga, maka masing-masing klub tidak boleh lengah. Liverpool dengan poin 33 kemudian Tottenham Hotspurs dengan poin 30.

Head to head kedua tim:

23/12/17 Manchester City 4 - 0 Bournemouth (Premier League)

26/08/17 Bournemouth 1 - 2 Manchester City (Premier League)

14/02/17 Bournemouth 0 - 2 Manchester City (Premier League)

17/09/16 Manchester City 4 - 0 Bournemouth (Premier League)

02/04/16 Bournemouth 0 - 4 Manchester City (Premier League)