Live Streaming Man City vs Bournemouth via Live Streaming Vidio.com (Beinsports 3) Liga Inggris 2018

Man City vs Bornemouth Live MNCTV Liga Inggris Malam ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan live streaming Manchester City vs Bournemouth di Liga Inggris 2018 pekan 14 malam ini Sabtu (01/12/2018).

Dijadwalkan, siaran langsung dan live streaming Manchester City vs Bournemouth di Liga Inggris 2018 pekan 14 ditayangkan Beinsport 3 via channel Vidio.com Premier. (Live streaming Liga Inggris di beinsport 3 via vidio.com premier diberikan trial gratis selama 14 hari)

Manchester City vs Bournemouth disiarkan langsung (live) MNC TV. Live Streaming Juventus vs SPAL juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar).

Live streaming Manchester City vs Bournemouth juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Baca: Alasan Roy Marten Merasa Lega Meski Gisella Anastasia Gugat Cerai Gading Marten

Baca: Hasil PSMS Medan vs Persebaya Surabaya Liga 1 2018, Skor 2-0 Babak Pertama, Lolos Degradasi?

Baca: Habib Rizieq Shihab Dipastikan Hadir di Reuni Akbar PA 212, Ketua GNPF Ulama : Habib Akan Pidato

Laga Manchester City vs Bournemouth dimulai pukul 22.00 WIB. Pertandingan Manchester City vs AFC Bournemouth menjadi penentu bagi Manchester City untuk bertahan di puncak klasemen sementara liga Inggris.

Pertandingan Man City vs AFC Bournemouth tentu akan dimanfaatkan oleh anak asuk Pep Guardiola untuk bisa mendapatkan poin maksimal.

Melihat tren pertandingan yang sudah dilakoni, Manchester City diprediksi mampu mengatasi Bournemouth.

Apalagi Man City mengincar kemenangan agar tidak disalip oleh klub yang ada di bawahnya.

Liverpool dan Tottenham siap melangkahi Man City jika gagal mendapatkan hasil maksimal.

Dalam kondisi ketatnya persaingan poin di liga, maka masing-masing klub tidak boleh lengah. Liverpool dengan poin 33 kemudian Tottenham Hotspurs dengan poin 30.