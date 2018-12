Live Streaming SCTV! Live Streaming Real Madrid vs Valencia Pekan 14 Liga Spanyol Dini Hari ini

Jadwal Live Streaming SCTV Real Madrid vs Valencia

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung SCTV Real Madrid vs Valencia di Liga Spanyol, Minggu (2/12/2018) pukul 02.30 Wib.

Real Madrid vs Valencia disiarkan langsung (live) SCTV, Beinsport, dan K-Vision. Live Streaming Real Madrid vs Valencia juga dapat ditonton via Vidio.com dan beinsports.com (berbayar).

Live streaming Real Madrid vs Valencia juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Real Madrid baru saja menghadapi mimpi buruk di Liga Spanyol sepekan lalu.

Partai debut Santiago Solari sebagai pelatih permanen gagal membuahkan kenangan manis setelah Real Madrid dipermalukan Eibar 0-3.

Masih terseok di peringkat enam, Real Madrid (20 poin) berkesempatan mengemas tripoin demi merangsek ke posisi empat besar La Liga Spanyol saat menjamu Valencia.

Partai Liga Spanyol antara Real Madrid dan Valencia menurut rencana akan dihelat di Stadion Santiago Bernabeu, Minggu (2/12/2018) pukul 02.45 WIB.

Jelang laga Real Madrid vs Valencia, Kiper Real Madrid, Keylor Navas, mengumbar situasi peliknya semenjak tim menunjuk Santiago Solari sebagai pelatih.

Keylor Navas tengah gundah dengan keberlangsungan kariernya pada musim kelima di Real Madrid.

Dalam sesi wawancara dalam program bernama El Chiringuito di salah satu saluran televisi Spanyol, Keylor Navas menumpahkan isi hatinya.

