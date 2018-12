Respon Syahrini Saat Ditanyai Andhika Pratama Tentang ‘Makan Teman’

BANJARMASINPOST.CO.ID – Syahrini yang menghadiri acra SCTV Music Award 2018 Jum’at, (30/11/2018) sempat ditanyai Andhika Pratama tentang gosip ‘makan teman’ yang beberapa waktu ini menimpanya.

Nama Syahrini smpat dikait-kaitkan dengan Reino Barack dan Luna Maya perihal Instastroy Luna yang berisi kalimat ‘makan teman lagi hits’.

Sejak saat itulah spekulasi tentang kedekatan Syahrini dengan Reino Barack.

Meski godip tersebut sudah berlangsung sejak beberapa minggu terakhir, Syahrini tak jua kunjung angkat bicara.

Incess, panggilan akrab Syahrini lebih sering mengunggah kegiatannya di Instagram atau Vlog-nya saja disbanding berbicara secara langsung kepada publik.

Lalu pada saat Syahrini menghadiri acara SCTV Music Award 2018 itulah, Andhika Pratama yang menjadi host mendapatkan kesempatan untuk berbicara dengan Syahrini perihal gosipnya dengan Reino Barack.

Mulanya, Andhika dan Syahrini membahas tentang lagu baru yang dinyanyikan Syahrini di acara tersebut dikutip Banjarmasinpost.co.id dari Grid ID, Sabtu (01/12/2018)

Lagu tersebut berjudul Cintaku Kandas yang diciptakan oleh Ade Govinda.

Lagu tersebut menarik perhatian lantaran berkisah tentang asmara seseorang yang putus setelah sekian lama berpacaran.

"Btw (by the way, read) Cintaku Kandas itu lagu baru? kok kandas sih bukanya landas," tanya Andhika Pratama kepada Syahrini.